مباريات الخميس في دوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

تنطلق منافسات الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، يوم غد الخميس، بـ3 مباريات.

أبها ضد الفتح

ويلعب أبها ضد الفتح على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، عند الساعة 3:30 مساء، ويطمح فريق أبها استغلال عاملي الأرض والجمهور لحصد نقاط المباراة، فيما يسعى النموذجي لتحقيق نتيجة إيجابية.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها المركز التاسع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 11 نقطة، فيما يقع الفتح في المركز قبل الأخير برصيد 5 نقاط.

الحزم ضد الرائد

ويحتضن ملعب نادي الحزم، مباراة الحزم ضد الرائد عند الساعة 5:55 مساء، ويدخل الفريقان اللقاء بهدف تحقيق الفوز، لتحسين نتائجهما والتقدم في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم في المركز الثامن بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 14 نقطة، فيما يقع الرائد في المركز العاشر برصيد 11 نقطة.

الشباب ضد الفيحاء

وتُختتم مباريات الغد بمواجهة الشباب ضد الفيحاء التي ستُقام على استاد الأمير فيصل بن فهد، عند الساعة 7:40، ويأمل الليوث مواصلة نتائجه المميزة خاصة أن اللقاء على أرضه، فيما يطمح الفريق البرتقالي تحقيق نتيجة إيجابية.

ويتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب في المركز السادس بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 15 نقطة، فيما يقع الفيحاء في المركز الـ12 برصيد 10 نقاط.