مبيعات أنا عربية تتجاوز 35 مليون ريال

المواطن - الرياض

أكد رئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، أن المملكة تمتلك قوة شرائية وفرصًا استثمارية، مُدللًا على قوله بتجاوز مبيعات معرض أنا عربية ضمن فعاليات موسم الرياض الـ53 مليون ريال.

وقال تركي آل الشيخ في تغريدة له عبر “تويتر”: مين قال ما عندنا قوة شرائية وفرص استثمارية؟.. في معرض أنا عربية وخلال خمسة أيام تجاوزت المبيعات فيه ٣٥ مليون ريال، وزواره تجاوزوا ٢٠ ألف زائر.

وتابع: موسم الرياض موووولع وأحلام أغلى تذاكر انباعت في مملكة لفنان عربي… وصلت التذكرة إلى 18 ألف وريعها لأعمال الخير.

أحلام ترد:

وردت الفنانة أحلام على تغريدة تركي آل الشيخ بالقول: ووجودك معالي المستشار أكبر حظ للموسم، واللي صار في العشرين سنة الماضية في العالم اختصرته بموسم واحد موسم الرياض ترفع لك القبعة معاليك.