متابعو كاسياس يؤيدون إقامة السوبر الإسباني بالسعودية

المواطن - مروة نبيل

طرح حارس بورتو البرتغالي الحالي، إيكر كاسياس استفتاء عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، بشأن إقامة كأس السوبر الإسباني في السعودية.

وكتب حارس مرمى ريال مدريد السابق، عبر “تويتر”: “ستُقام بطولة كأس السوبر الإسباني في المملكة العربية السعودية.. هل تحبون الفكرة؟ ما رأيكم”.

وتفاعلت الجماهير مع الاستفتاء الذي طرحه كاسياس عبر “تويتر”، وأيد غالبية متابعيه إقامة كأس السوبر الإسباني في السعودية بنسبة وصلت إلى 64%، فيما عارض 36% فقط.

وشارك في استفتاء كاسياس بشأن كأس السوبر الإسباني 214 ألفًا و196 من متابعي حارس الماتادور السابق.

السوبر الإسباني

وكانت الهيئة العامة للرياضة قد أعلنت، مساء أمس الاثنين، عن استضافة المملكة لنهائيات بطولة كأس السوبر الإسباني لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد لـ3 أعوام إضافية، وذلك وفقًا للاتفاقية التي تم توقيعها بين الاتحادين السعودي والإسباني.

ومن المقرر أن يحتضن إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، نسخة 2020 من كأس السوبر الإسباني بمشاركة 4 فرق، وهي برشلونة، ريال مدريد، أتلتيكو مدريد وفالنسيا.

وأسفرت قرعة كأس السوبر الإسباني عن مواجهة ريال مدريد لفريق فالنسيا، يوم 8 يناير، وفي حال تأهل المرينغي سيُلاقي الفائز من مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد، في المباراة النهائية يوم 12 من الشهر ذاته.