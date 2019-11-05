متحدث العقاري لـ”المواطن”: 85 % ممن هم على قائمة الانتظار مدعومون كليًّا

المواطن- فهد القحطاني- أبها

أكد المتحدث الرسمي لصندوق التنمية العقارية، حمود العصيمي، أن معرض إكسبو عسير يضم العديد من الاستشارات العقارية التي تقدم حلولًا تمويليةً للمواطن.

وأوضح العصيمي، في تصريحات إلى “المواطن“، أن يوم غد الأربعاء هو نهاية المعرض الذي كانت مدته 3 أيام من الساعة الرابعة إلى العاشرة مساءً، مشيرًا إلى أن المعرض يهدف إلى إقامة جميع الجهات التمويلية والمختصة بالتمويل والتسهيل للمواطن في الحصول على سكن.

ولفت إلى أنه تم استقبال أعداد غفيرة من الزوار الذين حضروا للاطلاع على أجنحة المعرض المتنوعة، حيث يوجد جناح المستشار العقاري والذي يتم خلاله تقديم 5 استشارات، وجناح المطورين العقاريين الذي من خلاله يتم تقديم عروض المطورين والتي على ضوئها يتم اختيار أي وحدة سكنية المشاريع المعروضة، بالإضافة إلى جناح الجهات التمويلية لتنفيذ التمويل العقاري المدعوم.

وتابع أن قيمة القرض العقاري 500 ألف ريال لمن يقل راتبه عن 15 ألفًا، مشيرًا إلى أن ما نسبته 85% ممن هم على قائمة الانتظار مدعومون بنسبة 100%.