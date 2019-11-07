تحرك سريع بعد مقطع تعنيف أطفال حضانة بالرياض

المواطن - الرياض

أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أنها تتحقق من صحة مقطع تعنيف عدد من الأطفال في إحدى الحضانات في العاصمة الرياض.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل، خالد أبا الخيل إنه إشارة إلى المقطع المتداول لسيدة تُعنف أطفالًا في إحدى الحضانات، توضح الوزارة أن وحدة الحماية الاجتماعية في الرياض تنسق حاليًا مع الجهات الأمنية للوصول إلى الموقع والتحقق من هذه الحالة؛ وتطبيق نظام حماية الطفل في حق المعنفة.