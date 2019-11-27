متحدث حساب المواطن يكشف حقيقة تأثر الدعم بالاكتتاب

المواطن - الرياض

أكد سلطان القحطاني، المتحدث الرسمي لحساب المواطن، أنه لا صحة للأخبار المتداولة التي ربطت تأثر مستفيدي برنامج حساب المواطن من الاكتتاب في أي شركة.

وأضاف القحطاني، أن البرنامج يعتمد في طريقة احتساب مقدار الدعم من خلال الإفصاح عن كامل دخل الأسرة وعدد أفرادهم وأعمارهم كما هو موضح في البوابة الإلكترونية للبرنامج.

وكان برنامج حساب المواطن، قد أودع في وقت سابق، 2.6 مليار ريال مخصص دعم شهر نوفمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغت نسبة المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في هذه الدفعة 84% ليتجاوز عددهم الـ12.6 مليون مستفيد وتابع.

كما بلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 11.4 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعه البرنامج للمستفيدين منذ انطلاقته 58.2 مليار ريال منها 405 ملايين ريال تعويضات عن دفعات سابقة.