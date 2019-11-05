متخصص يكشف عن خطأ تربوي مؤسف في المناهج: ثقافة سطحية

المواطن - أحمد سعيد

طالب فهد الشنيفي، المتخصص في التربية الخاصة، وزارة التعليم، بمراجعة وتصحيح استخدام مسمى منغولي في مناهج الدراسة بدلًا من ذوي متلازمة داون.

ووصف الشنيفي ما تتضمنه المناهج من هذا الوصف، بالمؤسف قائلًا: “من المؤسف أن نرى مسمى منغولي بدلًا من ذوي متلازمة داون في كتب ومناهج الطلاب!! عبارات تدل على ثقافة سطحية وعدم وعي، ثقفوا أنفسكم عنهم وشاهدوا إبداعاتهم قبل الحديث أو الكتابة عنهم”.

وأضاف في معرض هجومه، أن ذوي متلازمة داون “لديهم قدرات ومشاعر تفوق ما لديكم، على الوزارة مراجعة وتصحيح ذلك.. يكفي تجريح لهم ولأسرهم”.

وأرفق المتخصص بالتربية الخاصة، صورًا من منهج التربية الأسرية والصحية للمستوى الخامس من التعليم الفصلي للمدرسة الثانوية تتضمن هذا المسمى.