متصدر دوري محمد بن سلمان للدرجة الأولى بلا مقر

المواطن - محمد المقصّي - الباحة

يُمثل نادي العين الواجهة الرياضية في منطقة الباحة، ويُقدم مستوى مميزًا في منافسات دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى، إلا أنه يُعاني من عدم وجود مقر مناسب لتاريخه وإنجازاته.

وتأسس نادي العين عام 1978، وقد مثّل منطقة الباحة في عدة محافل رياضية وحقق بطولات في مختلف الألعاب، وصعد إلى دوري الدرجة الثانية مرتين، وتأهل الموسم الماضي وللمرة الأولى في تاريخ أندية منطقة الباحة إلى دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى، ويتصدر الترتيب الآن.

وتحدث مدير المركز الإعلامي بنادي العين أحمد راشد الزهراني لـ”المواطن” عن أزمة المقر، موضحًا أنه تم تخصيص أرض كمقر لنادي العين ببلدة الأطاولة بمحافظة القرى قبل 35 عامًا.

وأضاف: “اعتمدت وزارة المالية رسميًّا إنشاء منشأة رياضية خاصة بنادي العين شمال الباحة، وتحديدًا محافظة القرى على الأرض الممنوحة للنادي بمساحة 70 ألف متر مربع وبتكلفة تصل لـ63 مليون ريال، ومن ذلك التاريخ توقف كل شيء ولم يتم التنفيذ نهائيًّا”.

وتابع: “أوجه رسالة للإعلام بالمنطقة وبها العتب الكثير، ما يقدمه نادي العين من جهود ليس منجزًا خاصًّا للنادي، بل يقدم نموذجًا رائعًا في خدمة منطقة الباحة وتنميتها بشكل عام سياحيًّا واقتصاديًّا، وذلك بقدوم العديد من الفرق الرياضية للمنطقة بمختلف الألعاب واشتغال الفنادق والمطار”.

وواصل مدير المركز الإعلامي بنادي العين تصريحاته قائلًا: “طلبي من كافة وسائل الإعلام والإعلاميين في المنطقة المساهمة بفعالية أكثر مع نادي العين”.

واختتم تصريحاته الخاصة لـ”المواطن” قائلًا: “كما أطلب من الجهات الرسمية والمؤسسات ورجال الأعمال في منطقة الباحة مساندة العين، وكذلك الجمهور بالحضور والمؤازرة”.