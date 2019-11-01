متفوقًا على ميسي.. حمدالله ثانيًا في التصنيف العالمي

المواطن - مروة نبيل

احتل نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، المغربي عبدالرزاق حمدالله المركز الثاني عالميًا خلال شهر أكتوبر، وذلك وفقًا للتصنيف الجديد لموقع clubworldranking.

وظهر عبدالرزاق حمدالله بمستوى مميز مع النصر خلال الفترة الأخيرة، قاده لحسم ديربي الرياض لصالحه، بعدما سجل هدفي الفوز في شباك الهلال، ونجح في إحراز 4 أهداف في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم.

وتصدر نجم بايرن ميونيخ الألماني، البولندي روبرتو ليفاندوفسكي التصنيف العالمي بـ4753 نقطة مع 47 هدفًا، ويتواجد حمدالله في المركز الثاني برصيد 4348 نقطة ونفس عدد الأهداف.

وتواجد نجم فريق إنديبندينتي الأرجنتيني، كانو في المركز الثالث بـ2170 نقطة مع 43 هدفًا، يليه نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني ليونيل ميسي برصيد 5259 نقطة و42 هدفًا.

جدير بالذكر أن تصنيف المهاجمين يعتمد على مستوى اللاعب في آخر 52 أسبوعًا، أي أن المركز الذي يحتله أي لاعب لا يرتبط بالتصنيفات العالمية سنويًا، حيث إنه مرتبط بجزء من مباريات الموسم الرياضي الماضي.