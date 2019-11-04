متقاعد يشكو تأخر الرد على طلب الاعتراض المالي.. حساب المواطن يعلق

المواطن - الرياض

شكا مواطن تقاعد من وظيفته من تأخر رد برنامج حساب المواطن على الاعتراض المالي، نظراً لتأثر حالته المالية بعد التقاعد.

وقال المواطن في شكواه: “قدمت اعتراضاً لأن الدفعة لم تنزل لوالدي بسبب إنه تحول من موظف إلى متقاعد وإلى الآن الاعتراض جديد ولا يوجد رد متى ممكن يرجع له الدعم”.

ورد حساب المواطن بتغريدة عبر حساب خدمة العملاء بقوله: “أهلاً بك، الرجاء الانتظار سيتم الرد على الاعتراض المالي المقدم في أقرب وقت ممكن، ويمكنك معرفة حالة الاعتراض المالي عن طريق حسابك (الدفعات المالية، الاعتراضات المالية السابقة)”.

نتائج الأهلية

يذكر أن برنامج حساب المواطن أعلن في وقت سابق، عن صدور نتائج الأهلية للدورة 24 (شهر نوفمبر 2019).

وقال حساب المواطن إنه للتحقق من الأهلية يمكن الدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط التالي (هنا).

التسجيل مستمر:

يأتي هذا فيما تتواصل عمليات التسجيل للدفعة الـ 25 استحقاق شهر ديسمبر المقبل عبر هذا الرابط (هنا)، ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في برنامج حساب المواطن، أن يكون المسجل سعودي الجنسية.

شروط الأهلية

ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يوماً خلال الـ12 شهراً الماضية.

كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عاماً.