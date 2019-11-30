متى تُقام قرعة دوري أبطال آسيا 2020 ؟

المواطن - محمد سمعه

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن موعد إجراء قرعة دوري أبطال آسيا 2020.

وكشف الحساب الرسمي لـ دوري أبطال آسيا عبر تويتر أن قرعة النسخة الجديدة من دوري أبطال آسيا ستُقام بعد 10 أيام من الآن.

وأعلن حساب دوري الأبطال عن وجود مفاجأة خاصة يوم القرعة.

وكان نادي الهلال تُوج بنسخة 2019 من بطولة دوري أبطال آسيا، وذلك يوم الأحد الماضي على حساب نادي أوراوا الياباني بثلاثية دون رد في مجموع المباراتين، حيث فاز الهلال ذهابًا في الرياض بهدف دون رد وكرر فوزه في اليابان بثنائية نظيفة.

وفي وقت سابق، ذكر الحساب الرسمي لـ دوري أبطال آسيا عبر تويتر أن لجنة المسابقات في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قررت بشكل رسمي أنه في حالة عدم نجاح الفريق الفائز بلقب دوري أبطال آسيا 2019 في الحصول على مقعد مؤهل للنسخة المقبلة من خلال دوري بلاده، فسوف يحصل على مقعد ولكن في الأدوار التمهيدية في البطولة.

وسيشارك الهلال في كأس العالم للأندية للمرة الأولى في تاريخه التي تنطلق يوم 11 ديسمبر المقبل في قطر.