متى يعود الحكم السعودي لإدارة المباريات ؟

المواطن - محمد سمعه

كشف الإسباني فيرناندو تريساكو رئيس لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن موعد عودة الحكم السعودي لإدارة المباريات في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وصرح تريساكو قائلًا: الحكام السعوديون سيعودون إلى قيادة المباريات بداية من الجولة الثالثة عشرة في الدوري السعودي.

وكان السوري عمر السومة مهاجم الأهلي تحدث عن رأيه حول عودة الحكم السعودي قائلًا: أنا مع عودة الحكم السعودي خصوصًا للمباريات غير الجماهيرية”.

وستنطلق مباريات الجولة العاشرة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان بداية من يوم 22 نوفمبر الجاري بثلاث مواجهات.

وستُقام ثلاث مباريات يوم الجمعة في افتتاحية الجولة العاشرة حيث يواجه” أبها فريق الفتح، الحزم ضد الرائد، الشباب ضد الفيحاء”.