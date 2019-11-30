متى يعود عمر السومة لـ المباريات؟

المواطن - محمد سمعه

كشف الدكتور المصري رفيق المأمون، استشاري العلاج الطبيعي وإصابات الملاعب، موعد عودة النجم السوري عمر السومة لاعب النادي الأهلي إلى المباريات بعد إصابته الأخيرة.

وكان عمر السومة قد شعر بآلام أسفل البطن خلال مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أول الأربعاء، وأجرى فحوصات طبية لتحديد إصابته.

وتحدث رفيق المأمون قائلًا لـ برنامج الدوري مع وليد: عمر السومة يحتاج من 4 إلى 6 أسابيع حتى يعود بكامل عافيته، بعد إصابته بالفتاق الرياضي.

وأضاف الطبيب رفيق المأمون: الفتاق الرياضي يكون مختلفًا عن الفتاق العادي، والنوع الرياضي يحدث بسبب ممارسة الرياضات التي بها دوران ومراوغة مثل كرة القدم، ويأتي بسبب ضعف في عضلات البطن السفلية.

وتابع الطبيب: إذا توقف اللاعب عن بذل مجهود وخلد للراحة تختفي آلام الفتاق الرياضي، ولكنها تعود مجددًا عند ممارسة أي مجهود.

وأوضح حساب النادي الأهلي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن الفحوصات الطبية والأشعة التي أجراها عمر السومة أثبتت تعرضه للفتاق الرياضي، الأمر الذي يستوجب التدخل الجراحي.

وتقرر أن يُغادر عمر السومة إلى مدينة ميونيخ الألمانية، من أجل إجراء جراحة عاجلة، يوم الخميس المقبل، على يد الجراحة العالمية الدكتورة أوليريك مشوق.