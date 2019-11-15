متى يُسافر #الهلال إلى اليابان؟

المواطن - محمد سمعه

حدد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال موعد سفره إلى اليابان، استعدادًا لمواجهة نادي أوراوا الياباني في إياب نهائي دوري أبطال آسيا 2019.

وذكر الحساب الرسمي لنادي الهلال عبر تويتر أن لاعبي الفريق الأول سيغادرون ظهر الأحد المقبل إلى العاصمة اليابانية طوكيو استعدادًا لمواجهة أوراوا.

وسيؤدي لاعبو الهلال مرانًا مغلقًا عصر السبت في مقر النادي قبل السفر إلى اليابان.

ومن المقرر التحاق السوري عمر خربين مهاجم الهلال ببعثة الأزرق المسافرة إلى اليابان، وذلك بعد انتهاء مشاركته مع منتخب بلاده.

من ناحية أخرى، دار حديث بين سعود كريري، مدير إدارة كرة القدم في نادي الهلال، ونجله علي، صباح اليوم الجمعة، وذلك قبل مباراة الهلال وأوراوا الياباني في إياب نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وقال سعودي كريري لنجله في فيديو متداول عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: إن شاء الله سنعود من اليابان بالفرحة الكبرى والميدالية الخامسة في آسيا بهديها لك بعد فوز الهلال باللقب.

وكان علي سعود كريري طالب لاعبي الهلال بالتركيز وبزيادة الثقة بالنفس لديهم عند مواجهة أوراوا في اليابان، مضيفًا أن الكأس الآسيوي لم يُحسم في مباراة الذهاب التي أُقيمت يوم السبت الماضي 9 نوفمبر.

ويذكر أن سعود كريري حصد 4 ميداليات آسيوية مع ناديي الهلال والاتحاد كلاعب، حيث فاز باللقب مرتين مع العميد عامي 2004 و2005 ونال الميدالية الذهبية، بينما فاز بالفضية مع الاتحاد في عام 2009.

ونال سعود كريري الميدالية الفضية كلاعب مع الهلال في نهائي دوري أبطال آسيا 2014 أمام نادي ويسترن سيدني الأسترالي.