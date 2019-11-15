محامٍ يُوضح قانونية حل مجلس #الأهلي

المواطن - محمد سمعه

كشف المحامي والمستشار القانوني فهد بارباع رأي القانون حول صحة حل مجلس إدارة الأهلي، برئاسة أحمد الصائغ، وذلك بعد طلب من الأمير منصور بن مشعل المشرف العام على كرة القدم بـ الأهلي بعقد جمعية عمومية.

وقال بارباع لبرنامج “الدوري مع وليد”: ما قام به الأمير منصور بن مشعل سليم من الناحية القانونية، والجمعية العمومية في المؤسسة هي السلطة التشريعية يحق لها حل مجلس الإدارة وتملك صلاحية بذلك.

وتابع القانوني فهد بارباع: مجلس إدارة الأهلي لديه شهر كامل من أجل تحديد موعد عقد الجمعية العمومية.

يذكر أن الأمير منصور بن مشعل قرر التقدم بطلب عاجل لعقد جمعية عمومية بـ الأهلي من أجل حل مجلس الإدارة، وذلك بعد رصده عجز مجلس الإدارة عن تحقيق المطلوب للراقي في الفترة الأخيرة.

جدير بالذكر أن أحمد الصائغ فاز برئاسة النادي الأهلي ولمدة أربع سنوات، بعد فوزه بالانتخابات في صيف العام الجاري بالتزكية، خاصة في ظل عدم تقدم أي مرشح أمامه للمنافسة على رئاسة الأهلي.