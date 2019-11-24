محبو الهلال في تبوك يحتفلون بعالمية ناديهم

المواطن - أحمد العطوي - تبوك ( تصوير : علي الشدوي )

أحتفل عدد من محبي نادي الهلال في مدينة تبوك بفوز فريقهم بكأس اسيا وتأهله لبطولة أندية العالم وذلك في حفل سريع أقيم في فندق ( جاردن فيو ) وأوضح عبدالله الركابي القائم على تنظيم الحفل بان هذا احتفال سريع وبسيط لاتواكب الفرحة الكبيرة ولكن هي فقط احتفالية سريعه لجمع عدد من محبي الهلال مقدما شكره لإدارة الفندق ولجميع من حضر وشارك في الاحتفالية وقد شاركت فرقة ” روعة بارتي ” أداء عروض أستعراضية على أنغام الأغاني الوطنية بمناسبة الحصول على كأس آسيا