محلل طقس لـ”المواطن”: هذا موعد خروج الفقع

المواطن - فواز الأسلمي - حفر الباطن

قال عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، نواف العنزي: إنه من الطبيعي خروج الباذر بعد هطول الأمطار وبمجرد طلوع الشمس والدفء، موضحًا أن الأمطار التي هطلت الأحد الماضي تعتبر وسمية.

وأضاف العنزي في تصريحات إلى “المواطن“: خلال الأسبوع القادم سوف تكون هناك حالة مطرية.

وحول موعد ظهور الفقع، بيّن العنزي أن أهل البادية وهواة الفقع يحسبون لظهوره بعد أول “مطرة معتبرة” في الوسم بشهور؛ فبعضهم يحسب بعد أول هطول لمطر الوسم بـ36 يومًا، وبعضهم 40 يومًا، والأغلب والأرجح 70 يومًا ويظهر.