محمد الدعيع: #الهلال وعد ووفى

المواطن - محمد سمعه

أعرب الحارس الأسطوري محمد الدعيع حارس الهلال والمنتخب السعودي السابق عن سعادته بتتويج الزعيم بلقب دوري أبطال آسيا.

وتحدث الدعيع لجماهير حفل الهلال في البوليفارد قائلًا: “الهلال وعد ووفى، يا زعماء جه الكأس عندنا، أود إهداء الكأس للقيادة الرشيدة بعد دعمها لرياضتنا”.

وأضاف الدعيع: “أود شكر الرئيس فهد بن نافل وللجندي المجهول فهد المفرج ولمدير الكرة سعود كريري، ولنجوم الهلال الذهب، اجتهدوا واستحقوا اللقب”.

وفي وقت سابق، شدد رئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، على أن حفل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بمناسبة تتويجه بلقب دوري أبطال آسيا 2019، سيكون مميزًا.

وقال تركي آل الشيخ عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “حفل الهلال سيكون أضخم حفل عمل لفريق في الشرق الأوسط”، وكتب في تغريدة أخرى: “فيه مفاجأة في حفل الهلال”.

وتُوج الهلال يوم الأحد الماضي بلقب دوري أبطال آسيا للمرة الثالثة بعد فوزه على نادي أوراوا الياباني بثلاثية دون رد في مجموع المباراتين، حيث فاز ذهابًا بهدف نظيف، وكرر فوزه في مباراة الإياب بنتيجة 2/ 0، وسيُشارك في كأس العالم للأندية.