محمد الشلهوب: التفكير في نهائي آسيا طبيعي

المواطن - مروة نبيل

وعد قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، محمد الشلهوب، الجماهير بالظهور بشكل مميز ضد أوراوا الياباني في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا 2019، مؤكدًا أن المباريات القارية أنهكت الزعيم.

وقال الشلهوب بعد الفوز على عرعر: “يحتاج الهلال إلى التركيز في مباراتي نهائي دوري أبطال آسيا ضد أوراوا الياباني، والأهم أن ندخل المباراة بكل جاهزية ومعرفة بأنها ستقربنا بشكل كبير من رفع الكأس”.

وتابع: “مهما كانت نتيجة الذهاب فهناك مباراة إياب في اليابان والأهم هو تأهلنا أمام عرعر بغض النظر عن جاهزيتنا، بكل شجاعة أقولها بأن مباراة السد استنزفت منا جهد كبير، ويعتبر فريق قوي من سنوات لم نلعب مع فريق مثله”.

وأضاف: “مباراة الفتح كنا مجهدين كثيرًا، وأعد جماهير الهلال بأننا سنكون في الموعد يوم السبت، وسيشاهدون ما يسرهم، جمهور الهلال قدم لنا كل شيء، وأنا اعتبره جمهور ذواق وخلف فريقه في كل المهمات”.

وواصل الشلهوب تصريحاته قائلًا: “التفكير في النهائي أمر طبيعي، وهذا يحدث في جميع الدوريات الأوروبية، وليطمئن جمهور الهلال سنفرحهم يوم السبت بإذن الله في مباراة الذهاب”.

يذكر أن الهلال لعب ضد عرعر اليوم على إستاد جامعة الملك سعود في الرياض “محيط الرعب”، ضمن منافسات دور الـ64 من كأس خادم الحرمين الشريفين، وانتهت المباراة بفوز الزعيم بنتيجة 4/ 1.