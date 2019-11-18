محمد العسيري سفيرًا للإبداع الرياضي

المواطن - مروة نبيل

اختير لاعب الكاراتيه السعودي محمد العسيري كسفير للإبداع الرياضي بجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي.

وكرم رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية الإماراتية، الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، اليوم الاثنين، محمد العسيري خلال مؤتمر الإبداعي الرياضي.

ونشر حساب الأولمبية السعودية الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مقطع فيديو للاعب الكاراتيه محمد العسيري أثناء تسلمه الجائزة اليوم، وهنأه على التكريم واختياره كسفير للإبداع الرياضي.

وفي السياق ذاته، أعرب العسيري عن سعادته بالتكريم، خاصة أنه يمنحه مسؤولية أكبر، متمنيًا أن يكون على الوعد في المستقبل، وأن يستمر على القمة ويحافظ عليها من خلال تكثيف الجهد.

وتحدث عن بدايته قائلًا: “بدايتي كانت مع أبطال عالم، وهدفي الأول كان ذهبية المملكة وحققته، ثم مثلت المنتخب، وشاركت في بطولات دولية بدبي لا تقل مستوى عن بطولة العالم، وحققت 6 ميداليات ذهبية بمختلف السنوات”.

إختير لاعب الكاراتيه السعودي البطل محمد العسيري كسفير للإبداع الرياضي بجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي وكرم اليوم سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية الإماراتية البطل العسيري اليوم خلال مؤتمر الإبداع الرياضي الدولي pic.twitter.com/bLnwB6kcCy — الأولمبية السعودية (@saudiolympic) November 18, 2019