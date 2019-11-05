ولي العهد : اتفاق الرياض خطوة نحو الحل السياسي وإنهاء الحرب في اليمن

المواطن - الرياض

أكد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أن اتفاق الرياض هو خطوة نحو الحل السياسي وإنهاء الحرب في اليمن.

وأشار ولي العهد خلال رعايته لمراسم توقيع الاتفاق في الرياض اليوم، إلى أن المملكة، سعت إلى هذا الاتفاق بعد صدور تعليمات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وأوضح أن المملكة قدمت الدعم للشعب اليمني بشكل يليق بما يجمع الشعبين من علاقات إخاء ومحبة.

ووجه ولي العهد الشكر إلى دولة الإمارات على ما قدمته من تضحيات في ميدان العز والشرف.

وأكد ولي العهد أن المملكة قدمت الكثير من أجل ضمان أمن اليمن والمنطقة، مشيرًا إلى أن السعودية ستواصل العمل لتلبية تطلعات الشعب اليمني.

وينص اتفاق الرياض على الالتزام بالمرجعيات الثلاث، المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن الدولي 2216، كما يتضمن الاتفاق آليات وترتيبات لتفعيل دور سلطات ومؤسسات الدولة اليمنية كافة، وإعادة تنظيم القوات العسكرية والأمنية تحت قيادة وزارتي الدفاع والداخلية.

ومن أهداف اتفاق الرياض أيضًا، أنه يؤكد على الالتزام بحقوق المواطنة الكاملة لجميع أبناء الشعب اليمني، ونبذ التمييز المناطقي والمذهبي والفرقة والانقسام، وإيقاف الحملات الإعلامية المسيئة بأنواعها كافة بين جميع الأطراف.