محمد بن سلمان: العلاقات مع الإمارات مبنية على أسس راسخة

المواطن - الرياض

أكد ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، مساء اليوم الأربعاء، أن “العلاقة مع الإمارات مبنية على التعاون والسياسات المشتركة تجاه المنطقة”.

وأوضح أن “العلاقات المتينة بين قيادتي وشعبي السعودية والإمارات مبنية على أسس راسخة”.

ورأس ولي العهد سمو الأمير محمد بن سلمان، والشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي، اليوم الأربعاء، أعمال الاجتماع الثاني لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي الذي استضافته العاصمة أبو ظبي.

ومن جانبه، قال ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد: “نتطلع لتحقيق التعاون الإستراتيجي مع السعودية من أجل أمن واستقرار المنطقة”.

وشدد على أن “العلاقات بين الإمارات والسعودية ليست تاريخية فحسب بل دم ومصير ومشترك”.

ويأتي الاجتماع الثاني لمجلس التنسيق السعودي- الإماراتي “في ظل استمرارية الجهود التي يبذلها البلدان بهدف تفعيل محاور التعاون المشتركة للتكامل بينهما اقتصاديًّا وتنمويًّا ومعرفيًّا وعسكريًّا، فيما شارك في الاجتماع كل من أعضاء المجلس ورئيسي اللجنة التنفيذية وفريق الأمانة العامة للجنة التنفيذية”، حسب ما جاء على وكالة الأنباء الإماراتية “وام”.

وخلال الاجتماع، شهد الشيخ محمد بن زايد والأمير محمد بن سلمان، تبادل 4 مذكرات تفاهم، واستعراض 7 مبادرات إستراتيجية.