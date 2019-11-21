محمد رمضان يشتري هذه السيارة بموسم الرياض

المواطن - الرياض

أصبح الفنان المصري محمد رمضان المشتري الثاني في معرض الرياض للسيارات، الذي انطلقت فعالياته اليوم (الخميس)، ويستمر حتى 26 نوفمبر 2019، بعد نجم الكرة البرازيلية رونالدينيو، الذي اقتنص مع انطلاقة المعرض سيارة أستون مارتن طراز (رابيد AMR).

واستغل الفنان المصري فرصة تواجده في المعرض، لإقامة حفلة غنائية مساء الخميس، ليقوم بشراء سيارة مرسيدس G65، تتواجد منها 65 سيارة فقط في العالم، أحدها ذهبت إلى محمد رمضان، الذي ظهر في مقطع فيديو، نشر على حساب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ.

وتحدث آل الشيخ عن غيرة محمد رمضان من شراء البرازيلي رونالدينيو سيارة أستون مارتن، ليصبح بعدها ثاني مشترٍ في معرض الرياض للسيارات.