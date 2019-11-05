محمد صلاح على موعد مع التاريخ في مباراة ليفربول ضد جينك

المواطن - متابعة

يطمح محمد صلاح، نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، لقطع خطوة جديدة نحو تحطيم الرقم القياسي المسجل باسم ستيفن جيرارد أسطورة ليفربول السابق والمدير الفني الحالي لنادي رينجرز الأسكتلندي بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

ويلتقي ليفربول مع جينك البلجيكي مساء اليوم الثلاثاء بملعب “أنفيلد”، ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

ويحتل ليفربول المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 6 نقاط خلف نابولي الإيطالي صاحب الصدارة بفارق نقطة واحدة، بينما يحتل جينك المركز الرابع والأخير برصيد نقطة واحدة.

ويتواجد محمد صلاح في المركز الثاني بقائمة الهدافين التاريخيين لنادي ليفربول بمسابقة دوري أبطال أوروبا برصيد 18 هدفاً، خلف جيرارد صاحب الـ21 هدفاً، ومتفوقاً على السنغالي ساديو ماني بفارق “هدفين”، والبرازيلي فيرمينو بفارق 4 أهداف.

ويحتاج محمد صلاح لتسجيل 3 أهداف “هاتريك” لمعادلة رقم جيرارد لتحطيمه، بينما يحتاج لتسجيل 4 أهداف “سوبر هاتريك” لتحطيمه.

وخاض محمد صلاح 28 مباراة للوصول للرقم بينما احتاج جيرارد إلى 73 مباراة للوصول إلى رقمه.

كما يتواجد محمد صلاح في المركز الثاني بقائمة الهدافين التاريخيين لنادي ليفربول بمسابقة دوري أبطال أوروبا “شاملة التصفيات”، برصيد 19 هدفاً خلف ستيفن جيرارد صاحب الـ 30 هدفاً.

وأعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” تعيين طاقم تحكيم سلوفاكي لإدارة المباراة التي تجمع بين ليفربول الإنجليزي وجينك البلجيكي، المحدد لها بعد غد الثلاثاء.

وذكر الموقع الرسمي لـ”اليويفا” أن طاقم التحكيم السلوفاكي يضم كلاً من: إيفان كروزلياك، ويعاونه توماس سومولاني وبرانيسلاف هانكو، والحكم الرابع فيليب جلوفا، أما حكم الفيديو فهو الإيطالي ماسيماليانو إرياتي.