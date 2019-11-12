محمد صلاح يصدم جهاز المنتخب المصري

المواطن - مروة نبيل

تلقى الجهاز الفني للمنتخب المصري الأول لكرة القدم، بقيادة حسام البدري، صدمة قوية، بعدما تأكد غياب نجم نادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح عن مباراتي كينيا وجزر القمر.

ومن المقرر أن يلعب المنتخب المصري الأول لكرة القدم ضد كينيا وجزر القمر يومي 14 و18 من شهر نوفمبر الجاري في التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الإفريقية 2021.

وأعلن طبيب المنتخب المصري محمد أبو العلا، في بيان رسمي، أن محمد صلاح خضع لفحوصات طبية، وتأكدت عدم جاهزيته لخوض المباراتين، بعد إصابته في مباراة مانشستر سيتي ضمن منافسات الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وعقد البدري اجتماعًا مع محمد صلاح بحضور مدير المنتخب المصري محمد بركات والطبيب للترحيب به في المعسكر والاطمئنان عليه، وأشار نجم ليفربول وفقًا للبيان إلى رغبته الشديدة في المشاركة، إلا أن ظروف الإصابة تمنعه من اللعب.

وكان محمد صلاح قد حضر إلى معسكر المنتخب المصري الأول لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، بعد وصوله إلى القاهرة في ساعة متأخرة من مساء أمس، وتابع التدريبات المسائية التي خاضها الفراعنة على ملعب برج العرب في الإسكندرية.