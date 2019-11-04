محمد صلاح يُهدد أسطورة الريدز في مباراة ليفربول ضد جينك

المواطن - محمد سمعه

يهدف اللاعب المصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي إلى اجتياز رقم الأسطورة ستيفن جيرارد لاعب الريدز السابق، وذلك عند خوضه مباراة ليفربول ضد جينك البلجيكي المقرر إقامتها غدًا في دوري أبطال أوروبا.

وقبل إقامة مباراة ليفربول ضد جينك، سجل محمد صلاح 18 هدفًا لـ ليفربول في دوري الأبطال الأوروبي، بينما أحرز ستيفن جيرارد 21 هدفًا ليكون الأخير هو الهداف التاريخي لليفربول في دوري الأبطال.

ويحتاج محمد صلاح غدًا لإحراز أربعة أهداف في لقاء ليفربول ضد جينك من أجل أن يُصبح هو الهداف التاريخي لليفربول في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

ويحتل محمد صلاح حاليًا المركز الثاني في قائمة هدافي ليفربول في مسابقة دوري أبطال أوروبا قبل مباراة ليفربول ضد جينك حيث يتواجد خلف ستيفن جيرارد، ويتفوق اللاعب المصري على زميله السنغالي ساديو ماني بفارق هدفين حيث سجل ماني 16 هدفًا، بينما سجل البرازيلي روبيرتو فيرمينيو 14 هدفًا

يذكر أن مباراة ليفربول ضد جينك ستكون رقم 29 لـ محمد صلاح مع ليفربول في دوري أبطال أوروبا، حيث سجل 18 هدفًا في 28 مباراة للريدز بينما سجل ستيفن جيرارد 21 هدفًا في 73 مباراة أوروبية مع الريدز.

وستُقام مباراة ليفربول ضد جينك غدًا الثلاثاء في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت المملكة على ملعب الأنفيلد بمدينة ليفربول البريطانية.

وقبل لقاء ليفربول ضد جينك، يحتل الريدز حاليًا المركز الثاني في المجموعة الخامسة أوروبيًا برصيد ست نقاط خلف نادي نابولي الإيطالي المتصدر برصيد سبع نقاط.

يذكر أن مباراة ليفربول ضد جينك في الجولة الثالثة من دور المجموعات كانت انتهت في بلجيكا لصالح الريدز برباعية مقابل هدف، حيث سجل محمد صلاح هدفًا من رباعية ليفربول.

ويسعى الريدز للفوز في مباراة ليفربول ضد جينك، بعد فوزه الصعب على نادي أستون فيلا بنتيجة 2-1 في الدوري الإنجليزي.