محمد كنو ينعش تدريبات #الهلال

المواطن - مروة نبيل

شارك النجم محمد كنو في تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال الجماعية، مساء اليوم الثلاثاء، بعد تعافيه من الإصابة التي كان يُعاني منها.

وغاب محمد كنو عن المشاركة مع الهلال لأكثر من شهر، بسبب الإصابة التي تعرض لها في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا ضد السد القطري، وخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي خلال الفترة الماضية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لمواجهة نظيره أوراوا ريد دياموندز الياباني، يوم السبت المقبل، على إستاد جامعة الملك سعود في الرياض “محيط الرعب”، في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا 2019.

ويأمل الهلال في استغلال عاملي الأرض والجمهور، لتحقيق الفوز على أوراوا ريد دياموندز لتسهيل مهمته في مباراة الإياب؛ أملًا في التتويج باللقب القاري هذا الموسم.