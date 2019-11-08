محمد لطف يكشف كواليس تتويج #الهلال بآخر لقب آسيوي

المواطن - مروة نبيل

كشف نجم الهلال السابق، محمد لطف كواليس تتويج الفريق الأول لكرة القدم ببطولة الأندية الآسيوية أبطال الدوري 1999/ 2000 في الرياض، على حساب جوبيلو أيواتا الياباني، والتي انتهت بفوز الزعيم بنتيجة 3/2″.

وتحدث محمد لطف عن آخر تتويج آسيوي لنادي الهلال قائلًا: “لم تكن الضغوط الجماهيرية كبيرة مثل ما يحدث في الوقت الحالي، وأتذكر أننا عندما سجلنا هدف التقدم في وقت مبكر، ظننا أن المهمة باتت سهلة”.

وتابع نجم الهلال السابق، خلال تصريحاته لبرنامج “في المرمى”: “لكن الفريق الياباني تمكن من إحراز هدفين في دقيقتين عبر أخطاء من العمق، لكننا تمكنا من العودة وتحقيق اللقب، ومكافأة الفوز باللقب لم تتجاوز الألف ريال”.

وأضاف: “علمنا بوفاة والدة المدرب يوردانيسكو قبل نهائي 2000 .. سامي الجابر أبلغنا بذلك قبل المباراة.. وقال المدرب ضحى بعدم حضور جنازة والدته ويجب أن نفرحه بتحقيق اللقب هذا الحديث كان محفزًا كبيرًا لنا”.

وواصل: “حديث يوسف الثنيان وسامي الجابر لنا كلاعبين بين شوطي المباراة النهائية عام 2000 كان محفزًا كبيرًا لنا، ويوردانيسكو حقق لقب آسيا عام 2000 وحيدًا ودون وجود جهاز فني مساعد له .. بسبب قوة شخصيته وتحفيزه”.

وعن مستوى الهلال حاليًا، قال لطف: “الفريق الحالي مشتت، والفرصة سانحة أمامه ولديه أفضل الأجانب ومدرب جيد بالإضافة إلى لاعبين محليين، وأطالبهم بالتفكير فقط في إحراز البطولة”.

واختتم نجم الهلال السابق تصريحاته قائلًا: “على المدافع علي البليهي تجاهل الضغوط التي ضده، وأرى أن هناك حملة ضده، وعليه تصحيح الأخطاء”.

ويلعب الهلال ضد أوراوا ريد دياموندز على ملعب جامعة الملك سعود، مساء يوم السبت المقبل، على أن تُقام مباراة إياب نهائي دوري أبطال آسيا 2019 في اليابان، يوم 24 من شهر نوفمبر الجاري.