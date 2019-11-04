محمد نور ضمن 5 أيقونات بتاريخ نهائي دوري أبطال آسيا

المواطن - محمد سمعه

تحدث الموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن أبرز خمسة لاعبين مثلوا أيقونات للمباريات النهائية في بطولة دوري أبطال آسيا.

وتواجد النجم الكبير محمد نور لاعب نادي الاتحاد السابق ضمن الأيقونات الخمس في المباريات النهائية، وذلك بفضل تألق في نهائي دوري أبطال آسيا عامي 2004 و2005 حيث كان سببًا مباشر في تتويج الاتحاد باللقب لعامين على التوالي.

وأكد موقع الاتحاد الآسيوي أن ما فعله محمد نور في نهائي 2004 ونهائي 2005 سيظل عالقًا في ذاكرة عشاق دوري أبطال آسيا.

وجاء محمد نور رفقة نجوم سابقين تركوا بصمات مميزة في المباريات النهائية لدوري أبطال آسيا وهم:

سالم جوهر لاعب العين الإماراتي المتوج بدوري أبطال آسيا عام 2003. يوشيرو ناجاي لاعب أوراوا الياباني المُتوج بنهائي دوري أبطال آسيا عام 2007. الحارس الأسترالي أنتي كوفيتش حارس ويسترن سيدني الأسترالي المُتوج بلقب دوري أبطال آسيا في عام 2014. البرازيلي إليكسون المُتوج بلقب نهائي دوري أبطال آسيا في عام 2015 مع نادي جوانجزو إيفرجراند الصيني.

ويستعد فريق الهلال لمواجهة نادي أوراوا الياباني يومي 9 و24 نوفمبر في مباراتي نهائي دوري أبطال آسيا، حيث يأمل الفريق الهلالي في الفوز باللقب الآسيوي الثالث في تاريخه وتخطي لقبي الاتحاد.