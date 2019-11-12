محمول ذكي يقتل صاحبه النائم!

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في أغرب وقائع القتل عبر التاريخ، هنا المتهم هاتف محمول ذكي انفجر أثناء شحنه؛ ما أدى إلى مقتل صاحبه النائم في الهند.

القتيل كونا براداهات، وفقًا لـ”سكاي نيوز”، كان نائمًا بالقرب من الهاتف ليتعرض لحادث مأساوي أثار تعاطفًا واسعًا بمنطقة جاغاتسينغبور في ولاية أوديشا.

وبحسب ما نقل موقع “بي جي آر” الهندي أن الهاتف انفجر أثناء شحنه، بينما كان صاحبه (22 عامًا) غافيًا، الأحد، حسبما أفادت به الشرطة.

وقالت الشرطة: إن الضحية مواطن هندي ينحدر من قرية رانبور في منطقة نياغار، مشيرة إلى أنه كان يعمل كعامل في بناء معبد جاغاناث في باراديب.

وفتحت الشرطة تحقيقًا في الحادث، فيما جرى نقل الجثة إلى المشرحة؛ للتعرف على السبب الدقيق للوفاة.