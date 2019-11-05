محيط الرعب يحتضن كأس السوبر الإيطالي

المواطن - مروة نبيل

أكدت صحيفة “لاجازيتا ديللو سبورت”، أن العاصمة السعودية الرياض ستحتضن كأس السوبر الإيطالي الذي سيجمع بين يوفنتوس ولاتسيو.

وأشارت إلى أن وفدًا من الاتحاد الإيطالي لكرة القدم سافر إلى السعودية، من أجل إنهاء جميع الأمور المتعلقة بمباراة كأس السوبر من إقامة فندقية وملاعب تدريب للفريقين.

وشددت الصحيفة الإيطالية على أن مباراة يوفنتوس ولاتسيو ستُقام، يوم 22 من شهر ديسمبر المقبل، على إستاد جامعة الملك سعود “محيط الرعب”، وسيتم السماح للسيدات بحضور مواجهة كأس السوبر.

ويُشارك الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس في كأس السوبر باعتباره بطل الدوري الإيطالي الموسم الرياضي الماضي، فيما يخوض لاتسيو المباراة بصفته بطل الكأس.