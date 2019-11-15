مخاطر كبيرة للأرق احذروها!

المواطن - متابعة

ربطت دراسة علمية حديثة بين الأرق ومخاطر زيادة الأزمات القلبية والسكتات الدماغية.

وأكدت الدراسة أن من يعانون من الأرق أو النوم المتقطع ربما يكونون أكثر عرضة للإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية، مقارنة بالأفراد الذين لا يعانون من أي مشاكل في النوم.

وشملت الدراسة، التي أجريت في الصين على مدى 10 سنوات، نحو 487 ألف شخص عندما كان عمرهم 51 عامًا في المتوسط، ولم يكن لدى أي منهم تاريخ من أمراض القلب أو الجلطات الدماغية في بداية الدراسة.

وبحسب الدراسة، التي نشرت في دورية “علم الأعصاب”، وبعد نحو 10 سنوات من متابعة 487200 شخص، كانت هناك 130032 إصابة بالسكتة الدماغية والأزمات القلبية وأمراض أخرى مماثلة بين أفراد الدراسة، بحسب ما ذكرت “رويترز”.

ولفت الباحثون إلى أنه بشكل عام كان الأشخاص الذين عانوا من 3 أعراض للأرق (وهي صعوبة النوم أو النوم المتقطع، أو الاستيقاظ في وقت مبكر جدًّا في الصباح، وصعوبة التركيز أثناء النهار بسبب قلة النوم) أكثر عرضة بنسبة 18 في المائة للإصابة بأزمة قلبية أو سكتة دماغية مقارنة مع من لا يعانون من أي من هذه المشاكل.