مدافع أوراوا يُوجه رسالته لـ #الهلال

المواطن - محمد سمعه

أظهر اللاعب الياباني تومواكي ماكينو مدافع نادي أوراوا الياباني رد فعله، وذلك بعد الخسارة بالأمس من نادي الهلال بهدف دون رد في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا 2019.

ووجه ماكينو رسالته إلى نادي الهلال حيث كتب عبر حسابه في الإنستجرام: نحن أوراوا، لم ينتهِ شيء بعد.

يذكر أن الهلال فاز بهدف دون رد سجله اللاعب البيروفي أندري كاريلو في الدقيقة الستين من عمر اللقاء بعد عرضية متقنة من اللاعب محمد البريك.

ويمر نادي أوراوا الياباني بفترة من هبوط المستوى الفني سواء كان على المستوى المحلي أو الآسيوي، حيث تُبشر أرقام نادي أوراوا على أرضه، الهلال من أجل الفوز بلقب دوري أبطال آسيا.

ولعب نادي أوراوا 26 لقاء على ملعبه سايتاما 2002 في مدينة طوكيو في كافة المسابقات بالموسم الحالي حيث خسر 14 مرة وتعادل في 4 لقاءات ونجح في الفوز في ثمانية لقاءات فقط.

وتلقت شباك أوراوا 36 هدفًا، ونجح فقط في إحراز 28 هدفًا على ملعبه.

يذكر أن نادي أوراوا لم ينجح في إحراز أي أهداف في آخر ثلاثة لقاءات له وكان آخرها الخروج بالخسارة بهدف دون رد أمام الهلال أمس في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا.

وتأتي أرقام نادي أوراوا كعامل مُبشر لفريق الهلال من أجل الفوز بلقب دوري أبطال آسيا للمرة الثالثة في تاريخ أزرق العاصمة.

جدير بالذكر أن مباراة الإياب بين الهلال وأوراوا ستُقام يوم الأحد 24 نوفمبر الجاري في طوكيو.