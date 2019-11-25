مدة غياب العويس تُربك حسابات جروس

المواطن - محمد سمعه

أصبح المدرب السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بـ الأهلي في موقف صعب، وذلك بعد الصدمة التي تلقاها عن مدة غياب الحارس محمد العويس عن الملاعب.

وكانت تقارير إخبارية قالت إن محمد العويس سيغيب عن الملاعب لمدة تتراوح من شهرين إلى ثلاثة أشهر وذلك بعد أن تعرض لكسر في عظمة الوجه، خلال مباراة الأهلي والفيصلي أول أمس السبت في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وسيتجه المدرب كريستيان جروس للاعتماد على الحارس ياسر المسيليم خلال مباريات الأهلي المقبلة.

واستدعى مدرب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، الفرنسي هيرفي رينارد، حارس المرمى محمد اليامي لمشاركة في كأس الخليج العربي “خليجي 24″، بدلًا من محمد العويس.

وقال المراسل رياض المزهر مراسل القنوات الرياضية السعودية بعد مباراة الأهلي والفيصلي: إن محمد العويس يعاني من كسر في الوجه، وتعرض له للمرة السادسة في مسيرته.

وتعرض الحارس محمد العويس، حارس النادي الأهلي، لإصابة خطيرة، في مباراة الفيصلي، بعد تدخل عنيف عليه من أحد لاعبي العنابي أثناء تنفيذ ركلة حرة مباشرة من لاعبي الفيصلي.

ونشر الحساب الرسمي للقنوات الرياضية السعودية عبر تويتر لحظة إصابة الحارس محمد العويس في الدقيقة الـ15 من عمر الشوط الأول، حيث لم يستطع استكمال المباراة، وحل بدلًا منه الحارس ياسر المسيليم.