مدة غياب رودريجيز عن الريال

المواطن - مروة نبيل

كشف تقرير صحافي، اليوم الأحد، عن مدة غياب نجم المنتخب الكولومبي الأول، خاميس رودريجيز عن ريال مدريد الإسباني، بسبب معاناته من الإصابة.

وكان الاتحاد الكولومبي لكرة القدم، قد أعلن استبعاد رودريجيز من مباراتي بيرو والإكوادور، بعدما اشتكى نجم الريال من آلام في الركبة اليسرى خلال مشاركته في تدريبات المنتخب الجماعية.

وأكدت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، أن إصابة الكولومبي رودريجيز في أربطة ركبته اليسرى، وسيغيب عن الملاعب لمدة 15 يومًا.

وأشارت الصحيفة الإسبانية، إلى أن رودريجيز سبق وتعرض لإصابة مماثلة في أكتوبر 2018، عندما كان يلعب في صفوف بايرن ميونيخ الألماني، وغاب عن الملاعب لمدة 40 يومًا.