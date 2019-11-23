مدرب أوراوا: لم ينتهِ شيء بعد

المواطن - محمد سمعه

كشف المدرب الياباني ساتوشي أوتوسكي، المدير الفني لـ فريق أوراوا الياباني، أن حلم تتويج فريقه ببطولة دوري أبطال آسيا لم ينتهِ بعد، مضيفًا أن أوراوا سيُقاتل من أجل الفوز باللقب غدًا في اليابان.

وتحدث أوتوسكي في المؤتمر الصحافي قائلًا: لم ينتهِ شيء بعد وسنقاتل أمام 60 ألف من مشجعينا، ونحن استعددنا بشكل جيد وسعداء لكوننا هنا في النهائي.

وتابع مدرب أوراوا: أعدكم بأنكم ستشاهدون فريقاً مختلفاً عما شاهدتموه في الرياض بالذهاب الآسيوي.

يذكر أن مباراة الهلال وأوراوا ستنطلق غدًا الأحد في تمام الواحدة ظهرًا بتوقيت المملكة على ملعب سايتاما 2002.

وكان الهلال فاز في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا على فريق أوراوا بهدف دون رد سجله اللاعب البيروفي أندري كاريلو.