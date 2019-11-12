مدرب الأخضر الأفضل للفئات السنية بآسيا

المواطن - مروة نبيل

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، عن فوز المدير الفني لمنتخب السعودية للناشئين، عبدالوهاب الحربي، بجائزة أفضل مدرب للفئات السنية في القارة.

جاء ذلك خلال الاحتفال الذي نظمه الاتحاد القاري في العاصمة الماليزية كوالالمبور، احتفالًا بنجوم المستقبل في آسيا، من خلال جوائز تطوير كرة القدم للشباب الأولى، والتي تم تقديمها في افتتاح مؤتمر شباب الاتحاد الآسيوي.

وقال الاتحاد الآسيوي: “يعمل عبدالوهاب الحربي كمدرب للفريق الوطني للناشئين في السعودية منذ عام 2017.. وهو حاصل على درجة الماجستير في التدريب الرياضي، وهو مدربA ، الذي بدأ دخوله الأول في التدريب مع نادي أحد”.

وأضاف الاتحاد الآسيوي عبر موقعه الإلكتروني الرسمي: “تولى الحربي قيادة الفريق في عام 2014 من دوري الدرجة الثانية، قاد نادي أحد للصعود في عام 2015 قبل أن يقوده إلى 14 مباراة لم يخسرها في دوري الدرجة الأولى”.

وتابع في بيانه قائلًا: “وبعد أربع سنوات قاد منتخب السعودية لأقل من 15 عامًا إلى تحقيق بطولة اتحاد غرب آسيا لكرة القدم، وتأهل إلى كأس آسيا تحت 16 عامًا 2020”.