مدرب الأرجنتين يتوعد البرازيل

المواطن - محمد سمعه

كشف المدرب الأرجنتيني ليونيل سكالوني مدرب منتخب الأرجنتين عن خطته، وذلك استعدادًا لمواجهة المنتخب البرازيلي غدًا الجمعة في لقاء ودي ضمن فعاليات موسم الرياض.

وأكد سكالوني أنه سيهدد المنتخب البرازيلي عن طريق الدفع بـ القوة الضاربة الهجومية المتمثلة في ليونيل ميسي وسيرخيو أغويرو ولاوتارو مارتينيز.

وأشاد سكالوني بأداء منتخب البرازيل، قائلًا بأنه منتخب كبير رغم عدم فوزه في آخر أربع مباريات.

وأشار مدرب الأرجنتين إلى أنه يعرف معلومات عديدة عن كرة القدم السعودية من مواطنه، الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي مدرب الأخضر السابق.

وستنطلق مباراة البرازيل والأرجنتين غدًا في تمام الثامنة مساءً بتوقيت المملكة على ملعب الجامعة.

وكان المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه أعلن عبر حسابه في تويتر أنه تم طرح تذاكر مباراة البرازيل والأرجنتين التي تُقام في ملعب الجامعة معقل فريق الهلال.

جدير بالذكر أن تذاكر مباراة البرازيل والأرجنتين تبدأ من 200 ريال وتصل إلى 3000 ريال.

واحتاج ملعب جامعة الملك سعود ثلاث سنوات من أجل بنائه وتطويره بالشكل المميز له حاليًا حيث بدأ البناء فيه من عام 2011 حتى عام 2014.

وتم افتتاح ملعب الجامعة بعد بنائه في السابع من مايو من عام 2015 ليكتب شهادة ميلاده وظهوره إلى النور كواحد من أفضل الملاعب المتواجدة حاليًا في المملكة.