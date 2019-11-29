مدرب البحرين: الأخضر من أقوى المنتخبات في المنطقة

المواطن - مروة نبيل

شدد مدرب منتخب البحرين الأول لكرة القدم، هيليو سوزا، على صعوبة مواجهة السعودية المقبلة، مؤكدًا أن الأخضر واحد من أقوى المنتخبات في المنطقة.

ويلعب منتخب السعودية الأول لكرة القدم ضد البحرين على ملعب عبدالله بن خليفة بنادي الدحيل، مساء يوم غد السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس الخليج العربي “خليجي 24”.

وقال سوزا: “قلت من قبل إننا نركز على أنفسنا ونسعى لتطوير أنفسنا، وأن نكون أكثر شراسة على مرمى المنافس من خلال اللعب المباشر والقوي، نعلم أن منتخب السعودية يرغب أيضًا في الفوز، ولكننا نركز على أنفسنا”.

وتابع مدرب البحرين قائلًا: “المباريات صعبة، ما أنجزناه أمام عمان أننا قدمنا أداء قويًّا لكننا فشلنا في هز الشباك. أنا سعيد بأداء اللاعبين علمًا بأن بعضهم لم يشارك في المباريات مع الفريق منذ فترة”.

وأضاف: “مواجهة منتخب السعودية صعبة؛ لأنه من أعرق وأقوى المنتخبات في المنطقة، يجب علينا أن نتوخى الحذر من مهارات وإمكانيات لاعبيه التي تجعله مرشحًا للقب”.

واختتم هيليو سوزا تصريحاته خلال المؤتمر الصحافي الخاص بمباراة السعودية ضد البحرين قائلًا: “المنتخب السعودي لم يكن سيئًا أمام الكويت، ولكنه تلقى هدفين خاطفين، ولم يكن من السهل أن يعود في المباراة”.

وبدأ منتخب البحرين مشواره في كأس الخليج العربي بالتعادل السلبي ضد عمان حامل لقب النسخة الماضية، فيما خسر الأخضر أمام الكويت بثلاثة أهداف مقابل هدف.