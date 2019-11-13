مدرب البرتغال يكشف مصير كريستيانو رونالدو

المواطن - محمد سمعه

كشف المدرب البرتغالي فيرناندو سانتوس، المدير الفني للمنتخب البرتغالي، مصير اللاعب كريستيانو رونالدو حول المشاركة مع برازيل أوروبا أمام منتخبي لوكسمبورج وليتوانيا في تصفيات يورو 2020.

ونقل موقع فوتبول إيطاليا تصريحات سانتوس الذي قال: الجميع يريد الحديث عن كريستيانو رونالدو لأنه أفضل لاعب في العالم، وكريستيانو متواجد معنا في المنتخب البرتغالي وسيشارك؛ لأنه جاهز بدنيًّا.

وكان المنتخب البرتغالي خسر في الجولة الماضية بتصفيات يورو 2020 أمام منتخب أوكرانيا بنتيجة 2- 1 في مباراة أُقيمت في العاصمة الأوكرانية كييف.

وكشف المدرب الإيطالي ماورويسيو ساري، مدرب يوفنتوس الإيطالي، سر غضب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، في مباراة ميلان التي أُقيمت الأحد الماضي ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من الدوري الإيطالي.

وكان كريستيانو رونالدو أبدى غضبه من مدرب يوفنتوس، وذلك بعد أن تم استبداله في لقاء ميلان، حيث خرج من أرضية الملعب إلى غرفة خلع الملابس مباشرة ولم يجلس على دكة الاحتياط.

وقال ساري: في مباراة يوفنتوس وميلان، كريستيانو رونالدو قدم جهدًا رائعًا، ولكنني شعرت أنه ليس في يومه ولهذا قمت باستبداله، أنا أتفهم سر غضبه؛ كونه يريد الاستمرار لمصلحة الفريق، ولكنني قمت بما هو مناسب.

وكان نادي يوفنتوس هزم ميلان بهدف دون رد سجله اللاعب الأرجنتيني باولو ديبالا في الدقيقة السابعة والسبعين من عمر المباراة.

جدير بالذكر أن مباراة يوفنتوس وميلان كانت أُقيمت على ملعب أليانز ستاديوم أرينا في مدينة تورينو الإيطالية، معقل فريق يوفنتوس.

يذكر أن نادي يوفنتوس سيواجه فريق أتالانتا في الجولة الثالثة عشرة من الدوري الإيطالي يوم 23 نوفمبر الجاري.