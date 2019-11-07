مدرب #الشباب: هدفنا تقديم مستوى مميز لأننا نُمثل المملكة

المواطن - محمد سمعه

أكد المدرب الأرجنتيني خورخي ألميرون المدير الفني لنادي الشباب أن مواجهة شباب الأردن الأردني في إياب دور ثمن النهائي في بطولة كأس محمد السادس للأندية ستكون مهمة للغاية بالنسبة له.

وتحدث خورخي الميرون قائلًا: تنتظرنا الجمعة مباراة هامة في بطولة كبيرة تعني لنا الكثير، نحن نمثل المملكة في هذه البطولة، ولهذا يجب علينا تقديم مستوى مميز.

ويلعب الشباب ضد شباب الأردن عند الساعة 6:30 مساء يوم غد الجمعة، على استاد الملك عبدالله الثاني في عمان، ويطمح الفريقان لتحقيق الفوز وخطف بطاقة التأهل إلى منافسات الدور التالي.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب قد نجح في الفوز على شباب الأردن في ذهاب دور الـ16 من كأس محمد السادس للأندية الأبطال بهدف نظيف سجله حسن معاذ، ليُقرب فريقه من التأهل.