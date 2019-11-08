مدرب الهلال السابق: لقب آسيا 2014 سُرق منا

المواطن - مروة نبيل

اعتبر مدرب الهلال السابق والوصل الإماراتي الحالي، الروماني لورينت ريجيكامب، أن لقب دوري أبطال آسيا 2014 سُرق من الزعيم ومُنح لفريق ويسترن سيدني الأسترالي.

وقال مدرب الهلال السابق خلال تصريحاته لبرنامج “الدوري مع وليد”: “لم نخسر نهائي آسيا أمام سيدني لكن اللقب سُرق منا في عام 2014، ولو كانت تقنية الـ VAR متوفرة لحققنا اللقب بنتيجة 4-0”.

وتحدث عن النهائي الآسيوي قائلًا: “سنحت لنا 3 فرص قابلة للتسجيل بنسبة 100% ضد سيدني بالذهاب بأستراليا، وفي الرياض بالإياب، الأجواء كانت لا توصف واستحققنا الحصول على 4 ركلات جزاء والحكم الياباني نيشيمورا ظلمنا آنذاك”.

وواصل المدرب الروماني تصريحاته قائلًا: “ولو احتسب لنا ركلة جزاء واحدة لحصدنا اللقب، وكان يجب أن تنتهي المباراة برباعية نظيفة لنا، ومن المحزن خسارة اللقب الآسيوي”.

وأشاد ريجيكامب بفترة تدريبه للأزرق، وقال: “تجربتي مع نادي الهلال كانت جميلة وعملنا حينها بجهد كبير.. ووقتها كان متاحًا لنا قيد 4 أجانب فقط، ولا يمكن المقارنة بين الدوري السعودي ونظيره الإماراتي بسبب عدد اللاعبين الأجانب”.

وأضاف: “مستوى التدريب بالسعودية أفضل لزيادة اللاعبين الأجانب بكل فريق، وهذه الزيادة تجبر اللاعبين المحليين على تقديم الأفضل، ولكن يبقى على اللاعب السعودي أن يغير طريقة تفكيره ومعيشته ليكون محترفًا حقيقيًا”.

يُذكر أن ريجيكامب تولى تدريب الهلال في مايو 2014، وقاده لنهائي دوري أبطال آسيا قبل أن يخسر بأخطاء تحكيمية غير مسبوقة أمام ويسترن سيدني بهدف في مجموع المباراتين، وتمت إقالته في منتصف فبراير 2015 لتراجع النتائج.