مدرب #الهلال السابق يكشف خطة أوراوا

المواطن - محمد سمعه

كشف المدرب اليوناني جورجوس دونيس، المدير الفني الأسبق لنادي الهلال، النقاب عن خطة نادي أوراوا الياباني الذي يستعد لمواجهة الهلال في إياب نهائي دوري أبطال آسيا يوم 24 نوفمبر الجاري.

وخلال تصريحات صحافية أكد دونيس أن نادي أوراوا سيعتمد على اللعب على المساحات خلف الظهيرين ياسر الشهراني ومحمد البريك، مطالبًا نادي الهلال بالتأمين الدفاعي الجيد خلفهما تحسبًا لهجمات نادي أوراوا.

وأشار دونيس إلى أن الهلال لم يكن محظوظًا في تحقيق الفوز في لقاء الذهاب بنتيجة كبيرة، مضيفًا أن أوراوا سيقاتل أملًا في الفوز باللقب بين أرضه وجماهيره.

وتأتي تصريحات دونيس بمثابة رسالة تحذير للمدرب رازفان لوشيسكو من أجل إعداد الهلال بصورة جيدة لتحقيق نتيجة إيجابية أمام أوراوا للظفر باللقب الثالث في بطولة دوري أبطال آسيا.

من ناحية أخرى، واصل المدرب الروماني رازفان لوشيسكو، المدير الفني لنادي الهلال، إرسال هداياه للاعبي الهلال الدوليين، وذلك قبل مواجهة نادي أوراوا الياباني في إياب نهائي دوري أبطال آسيا يوم 24 نوفمبر الجاري.

وذكر الحساب الرسمي لنادي الهلال عبر تويتر أن لوشيسكو قرر منح لاعبي الهلال الدوليين راحة إضافية لمدة يوم على أن يُغادروا مع بعثة الفريق غدًا الأحد إلى اليابان.

وكان لوشيسكو منح السباعي الدولي راحة من تدريبات أمس الجمعة بعد عودتهم من المنتخب السعودي الذي فاز أول أمس الخميس على منتخب أوزبكستان في تصفيات كأس العالم 2022.