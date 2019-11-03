مدرب يوفنتوس السابق على رادار بايرن ميونخ

المواطن - محمد سمعه

وضعت إدارة نادي بايرن ميونخ الألماني، المدرب الإيطالي ماسيمليانو أليجري مدرب يوفنتوس الإيطالي السابق كمرشح قوي لخلافة الكرواتي نيكو كوفاتش في تدريب الفريق الأول لكرة القدم بـ البايرن.

وقالت صحيفة كوريري ديللو سبورت الإيطالية إن إدارة بايرن ميونخ تفكر في إقالة كوفاتش بسبب سوء نتائج الفريق البافاري في الفترة الأخيرة.

وكان أليجري أثار الجدل حول اقترابه من الدوري الإنجليزي، بعدما ذكرت تقارير صحافية أنه بدأ تعلم اللغة الإنجليزية.

وألحق نادي إينتراخت فرانكفورت خسارة قاسية بنادي بايرن ميونخ، أمس السبت، بخماسية مقابل هدف ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الألماني الممتاز موسم 2019-2020.

وبدأ مهرجان الأهداف في شباك بايرن ميونخ، حيث أحرز اللاعب فيليب كوستيتش الهدف الأول لفرانكفورت عند حلول الدقيقة الخامسة والعشرين.

وفشل نادي بايرن ميونخ في إحراز هدف التعادل، مما أعطى الفرصة لفريق فرانكفورت للبحث عن تسجيل الهدف الثاني وهو ما تحقق بالفعل، بعدما تمكن جبريل سوو من إضافة الهدف الثاني لإينتراخت فرانكفورت في الدقيقة الثالثة والثلاثين.

وعاد اللاعب البولندي روبيرت ليفاندوفسكي وقلص الفارق لصالح بايرن ميونخ، محرزًا الهدف الأول للنادي البافاري في الدقيقة السابعة والثلاثين.

وانتهى الشوط الأول بتأخر بايرن ميونخ أمام نادي إينتراخت فرانكفورت بنتيجة هدفين مقابل هدف.

وفي الشوط الثاني عاقب إينتراخت فرانكفورت فريق بايرن ميونخ بقسوة، حيث سجل الهدف الثالث عبر اللاعب دافيد أبراهام في الدقيقة الخمسين، ثم سجل اللاعب مارتن هينتغير الهدف الرابع لفرانكفورت عند حلول الدقيقة الحادية والستين.

ووسط محاولات بايرن ميونخ لتحسين النتيجة وتقليص الفارق، تمكن فريق إينتراخت فرانكفورت من إحراز الهدف الخامس عبر اللاعب جونسالو باسينسيا في الدقيقة الخامسة والثمانين.

وأصبح رصيد إينتراخت فرانكفورت بعد فوزه الكبير على بايرن ميونخ 17 نقطة في المركز السادس، بينما تجمد رصيد فريق بايرن ميونخ عند 18 نقطة في المركز الرابع.