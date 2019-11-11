مدرب يوفنتوس يكشف سر غضب رونالدو

المواطن - محمد سمعه

كشف المدرب الإيطالي ماورويسيو ساري مدرب يوفنتوس الإيطالي، سر غضب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، في مباراة ميلان التي أُقيمت بالأمس ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من الدوري الإيطالي.

وكان كريستيانو رونالدو أبدى غضبه من مدرب يوفنتوس، وذلك بعد أن تم استبداله في لقاء ميلان، حيث خرج من أرضية الملعب إلى غرفة خلع الملابس مباشرة ولم يجلس على دكة الاحتياط.

وقال ساري: في مباراة يوفنتوس وميلان، كريستيانو رونالدو قدم جهدًا رائعًا ولكنني شعرت أنه ليس في يومه ولهذا قمت باستبداله، أنا أتفهم سر غضبه كونه يريد الاستمرار لمصلحة الفريق ولكنني قمت بما هو مناسب.

وكان نادي يوفنتوس هزم ميلان بهدف دون رد سجله اللاعب الأرجنتيني باولو ديبالا في الدقيقة السابعة والسبعين من عمر المباراة.

جدير بالذكر أن مباراة يوفنتوس وميلان كانت أُقيمت على ملعب أليانز ستاديوم أرينا في مدينة تورينو الإيطالية، معقل فريق يوفنتوس.

يذكر أن نادي يوفنتوس سيواجه فريق أتالانتا في الجولة الثالثة عشرة من الدوري الإيطالي يوم 23 نوفمبر الجاري.

ويحتل نادي يوفنتوس صدارة الدوري الإيطالي حاليًا برصيد 32 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن نادي إنتر ميلان صاحب المركز الثاني.

وكان كريستيانو رونالدو انضم إلى صفوف فريق يوفنتوس في صيف عام 2018 قادمًا من صفوف نادي ريال مدريد الإسباني بمقابل مادي وصل إلى 100 مليون يورو.

ويسعى فريق يوفنتوس للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا في موسم 2019-2020، خاصة أن وجود رونالدو في صفوف البيانكونيري سيُزيد من حظوظ الفريق للتتويج بالبطولة الأوروبية.

وكان يوفنتوس فاز في الجولة الحادية عشرة من الدوري الإيطالي على فريق تورينو بهدف دون رد يوم 2 نوفمبر الجاري، بينما خسر ميلان من نادي لاتسيو بنتيجة 2-1 يوم الأحد 3 نوفمبر في الجولة ذاتها.

وسبق لـ يوفنتوس أن واجه نادي ميلان في السوبر الإيطالي الذي أُقيم في أراضي المملكة في أبريل الماضي، حيث فاز اليوفي بهدف دون رد سجله النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.