مدرسة كويتية تُكافئ طلابها بعد فوز #الهلال

المواطن - محمد سمعه

قرر مساعد مدير مدرسة بدولة الكويت تقديم هدية إلى طلاب مدرسته، وذلك احتفالًا بتتويج الهلال بلقب دوري أبطال آسيا على حساب أوراوا الياباني.

وانتشر مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لمساعد مدير مدرسة في الكويت وهو يُقرر منح طلاب المدرسة مكافأة مالية عن طريق تقديم ” شيك نادي الهلال” احتفاءً بفوز أزرق العاصمة باللقب الآسيوي.

من ناحية أخرى، تشهد بطولة كأس العالم للأندية نسخة 2019، رقمًا غير مسبوق للأندية العربية، وذلك بعد تأهل الهلال إلى المونديال عقب تتويجه ببطولة دوري أبطال آسيا على حساب نادي أوراوا الياباني.

ومنذ انطلاق مونديال الأندية في عام 2000، ستكون المرة الأولى التي تشارك فيها 3 أندية عربية في نسخة واحدة من المونديال، حيث يتواجد في نسخة 2019 كل من الهلال بطل آسيا والترجي التونسي بطل إفريقيا والسد القطري بطل الدوري القطري في الموسم الماضي.

وبعد التتويج بدوري أبطال آسيا، حقق الهلال سبع بطولات مختلفة آسيويًا، حيث فاز بدوري أبطال آسيا في ثلاث مناسبات وبطولة آسيا للأندية أبطال الكأس في مناسبتين ولقبين في بطولة كأس السوبر الآسيوي. وتُوج الهلال أمس الأحد بلقب دوري أبطال آسيا للمرة الثالثة بعد فوزه على نادي أوراوا الياباني بثلاثية دون رد في مجموع المباراتين، حيث فاز ذهابًا بهدف نظيف، وكرر فوزه في مباراة الإياب بنتيجة 2/0.