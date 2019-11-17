مدعوون يُمارسون الكرة بمهارة في حفل زفاف

المواطن - محمد سمعه

نشر أحد مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي فيديو قصير عبر حسابه في تويتر لمدعوين في حفل زفاف وهم يمارسون الكرة بمهارة عالية كنوع من أنواع الترفيه في حفل الزفاف.

وقام المدعوون بلعب الكرة على الهواء دون إسقاطها على الأرض حتى وضعها آخر شخص لمسها بصدره في صندوق كأنه أحرز هدفًا مما تسبب في فرحة عارمة لجميع المدعوين في حفل الزفاف.

وعلّق ناشر الفيديو عبر حسابه في تويتر قائلًا: أقوى عرس.

وتفاعل مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مع الفيديو، حيث أبدوا إعجابهم بابتكار أسلوب جديد من أجل الترفيه في حفلات الزفاف.