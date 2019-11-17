مدعوون يُمارسون الكرة بمهارة في حفل زفاف

مدعوون يُمارسون الكرة بمهارة في حفل زفاف

2019/11/17
الساعة 4:09 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
طباعة
‎وسوم
المواطن - محمد سمعه

نشر أحد مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي فيديو قصير عبر حسابه في تويتر لمدعوين في حفل زفاف وهم يمارسون الكرة بمهارة عالية كنوع من أنواع الترفيه في حفل الزفاف.

وقام المدعوون بلعب الكرة على الهواء دون إسقاطها على الأرض حتى وضعها آخر شخص لمسها بصدره في صندوق كأنه أحرز هدفًا مما تسبب في فرحة عارمة لجميع المدعوين في حفل الزفاف.

وعلّق ناشر الفيديو عبر حسابه في تويتر قائلًا: أقوى عرس.

وتفاعل مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مع الفيديو، حيث أبدوا إعجابهم بابتكار أسلوب جديد من أجل الترفيه في حفلات الزفاف.

 

شارك الخبر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.


اترك تعليق

avatar

هل قرأت هذا ؟
ِشارك على الفيس بوك
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :