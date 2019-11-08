مدني الباحة: لا تخرجوا في الأمطار الشديدة إلا للضرورة

المواطن - واس

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة الجميع بأخذ الحيطة والحذر وذلك لورود تنبيه من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة يشير لتعرض بعض محافظات المنطقة لنشاط في الرياح السطحية وشبه انعدام في الرؤية وهطول أمطار وتساقط برد على المنطقة، حيث تبدأ الحالة من اليوم الجمعة وتستمر وتزداد يومي الأحد والإثنين القادمين -بمشيئة الله-.

ودعا الناطق الإعلامي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة العقيد جمعان بن دايس, الجميع إلى ضرورة التقيد بتعليمات وإرشادات السلامة في مثل هذه الحالات ومنها عدم الخروج في حالة الأمطار الشديدة إلا للضرورة، وعدم الاقتراب من تجمعات المياه و المجازفة في عبور الأودية أثناء جريانها أو دخولها، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول.

وأبان بن دايس أنه جرى اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية لمواجهة أخطار الأمطار والسيول بناء لما يرد من المستجدات والتغيرات في الحالة الجوية، مشيراً إلى أن منسوبي الدفاع المدني في خدمتهم على مدار الساعة على الرقم 998 ، متمنين للجميع السلامة الدائمة.