مدني حائل: ابقوا في مواقع آمنة

المواطن - حائل

حذر الدفاع المدني في حائل من الأمطار الغزيرة التي تشهدها عدة أنحاء من المنطقة داعيًا إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم المجازفة.

وقال الدفاع المدني في بيان مقتضب له : تشهد الآن الأجزاء الجنوبية من مدينة حائل ، أمطار من متوسطة إلى غزيرة والدفاع المدني يأمل من الجميع توخي الحيطة والبقاء في مواقع آمنة عند هطول المطر.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قالت إن الفرصة ما تزال مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية، غدًا، على مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، المدينة المنورة، مكة المكرمة، الباحة، عسير وجازان.

كما يتوقع تكون الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على منطقتي الجوف والحدود الشمالية كذلك على أجزاء من منطقة تبوك.

وأشارت إلى أن حالة الرياح السطحية المتوقعة على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى غربية على الجزء الشمالي وجنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزأين الجنوبي والأوسط بسرعة 16-38 كم/ساعة تصل إلى 45 كم/ساعة على الجزء الجنوبي في حين ستكون شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-35كم/ساعة على الخليج العربي.