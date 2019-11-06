مديح متبادل بين أصالة وعبدالمجيد عبدالله: شكرًا إلى يوم القيامة

مديح متبادل بين أصالة وعبدالمجيد عبدالله: شكرًا إلى يوم القيامة

2019/11/07
الساعة 12:36 صباحًا
- ‎فيحصاد اليوم, مشاهير
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المواطن - أحمد سعيد

تبادل المطرب الكبير عبدالمجيد عبدالله والمطربة أصالة كلمات المديح، بعد أن استأذنت أصالة أن تغني إحدى أغاني عبدالمجيد، في ليلة سهم، ضمن موسم الرياض، وسألت السماح من الجمهور؛ لأنها “لن تستطيع الارتقاء لعظمة صوت عبدالمجيد”، وهو ما رد عليه الأخير بمديح ومحبة للمطربة المتواضعة.

وكتب عبدالمجيد، عبر تغريدة، “أصالة حبيبتي أنتِ ما تستأذني الأغنية اللي تعجبك تغنيها بدون الرجوع لصاحبها الصوت العظيم هذا يشرف أي عمل مع حبي وتقديري واحد من جمهورك”.

رد أصالة جاء من جديد لتمدح عبدالله، بتغريدة، جاء فيها: “ما أجمل اليوم الّذي أسمع فيه وأقرأ بذات الوقت تقريبًا، أسمعك وأراك تشرّفني برأيك، وأقرأُ كلماتك الرّائعة في حقّي هنا على تويتر، شكرًا إلى يوم القيامة، وأرجو من الله أن يجمعنا قريبًا لتكتمل سعادتي، الله يحفظك لنا يا صوت قلوبنا”.


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